В оккупированном Симферополе горит завод пластмасс: фото, видео

Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс». Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. ⠀ «В 10.50 поступило сообщение о возгорании на заводе пластмасс. Подразделения прибыли на место. На данный момент работают пять единиц пожарно-спасательной техники и около сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили в пресс-службе. ⠀ Возгорание произошло в подвале складского помещения. В ведомстве уточнили, что площадь подвального помещения составляет 1 200 кв. м. ⠀ Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. ⠀ АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. ⠀ Фото (с) @oleg_gribinuk ⠀ ⠀ Команда #Крыминформ: @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi @galaamarando ⠀ #пожар #МЧС #всеживы #спасатели #огонь #пластмасс #завод #ЧС #Симферополь #Крым

A post shared by Крыминформ (@crimeainfogram) on Feb 20, 2019 at 1:23am PST