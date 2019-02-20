В оккупированном Симферополе горит завод пластмасс: фото, видео

В столице оккупированного Крыма Симферополе произошло возгорание на заводе пластмасс. Загорелось складское помещение. Инцидент произошел утром 20 февраля.

По информации МЧС России, пожар вспыхнул на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

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Пластмассовый завод горит в Симферополе: смотрите видео

По предварительным данным, загорелось отработанное машинное масло, которое хранилось в подвале складского помещения. Причины происшествия устанавливают специалисты. Информации ни о пострадавших, ни о жертвах пока нет.

Российские СМИ пишут, что сначала возгорание произошло на площади в 700 квадратных метров, а потом уже разгорелось до 1,2 тысяч квадратных метров. Сам подвал был загроможден топливными материалами, в частности, машинным маслом.

Как происходит ликвидация пожара на заводе пластмасс в Симферополе: видео

По состоянию на 14:00, ликвидация пожара еще продолжалась. Ему был присвоен второй уровень сложности. На месте работали 5 пожарных машин и около 40 человек личного состава.

"Спасатели борются с огнем. Пожар еще не локализован. Усложняет работу то, что пожар произошел в подвальном помещении. Работают с разных сторон, стараются залить пенообразователем. Однако угроза распространения пожара отсутствует", – пишет "Крыминформ".

В результате пожара образовались черные облака дыма, и они тянутся в сторону Симферополя. Их видно далеко от места происшествия, передает ресурс "Крым. Реалии".

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По словам журналистов, также из-под крыши склада готовой продукции вырываются языки пламени и слышен одинокий треск шифера.

Пожар на Симферопольском заводе пластмасс: видео

Предприятие "Симферопольский завод пластмасс" сейчас находится на стадии ликвидации.

С основными правилами поведения во время пожара, а также как спасать пострадавших, оказывать первую помощь и тушить очаг возгорания Вы можете ознакомиться по этой ссылке.



Что делать во время пожара: инфографика