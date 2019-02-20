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      В оккупированном Симферополе горит завод пластмасс: фото, видео

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      В столице оккупированного Крыма Симферополе произошло возгорание на заводе пластмасс. Загорелось складское помещение. Инцидент произошел утром 20 февраля.

      По информации МЧС России, пожар вспыхнул на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

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      Пластмассовый завод горит в Симферополе: смотрите видео

      По предварительным данным, загорелось отработанное машинное масло, которое хранилось в подвале складского помещения. Причины происшествия устанавливают специалисты. Информации ни о пострадавших, ни о жертвах пока нет.

      Российские СМИ пишут, что сначала возгорание произошло на площади в 700 квадратных метров, а потом уже разгорелось до 1,2 тысяч квадратных метров. Сам подвал был загроможден топливными материалами, в частности, машинным маслом.

      Как происходит ликвидация пожара на заводе пластмасс в Симферополе: видео

      По состоянию на 14:00, ликвидация пожара еще продолжалась. Ему был присвоен второй уровень сложности. На месте работали 5 пожарных машин и около 40 человек личного состава.

      "Спасатели борются с огнем. Пожар еще не локализован. Усложняет работу то, что пожар произошел в подвальном помещении. Работают с разных сторон, стараются залить пенообразователем. Однако угроза распространения пожара отсутствует", – пишет "Крыминформ".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс». Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. ⠀ «В 10.50 поступило сообщение о возгорании на заводе пластмасс. Подразделения прибыли на место. На данный момент работают пять единиц пожарно-спасательной техники и около сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили в пресс-службе. ⠀ Возгорание произошло в подвале складского помещения. В ведомстве уточнили, что площадь подвального помещения составляет 1 200 кв. м. ⠀ Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. ⠀ АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. ⠀ Фото (с) @oleg_gribinuk ⠀ ⠀ Команда #Крыминформ: @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi @galaamarando ⠀ #пожар #МЧС #всеживы #спасатели #огонь #пластмасс #завод #ЧС #Симферополь #Крым

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      В результате пожара образовались черные облака дыма, и они тянутся в сторону Симферополя. Их видно далеко от места происшествия, передает ресурс "Крым. Реалии".

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      По словам журналистов, также из-под крыши склада готовой продукции вырываются языки пламени и слышен одинокий треск шифера.

      Пожар на Симферопольском заводе пластмасс: видео

      Предприятие "Симферопольский завод пластмасс" сейчас находится на стадии ликвидации.

      С основными правилами поведения во время пожара, а также как спасать пострадавших, оказывать первую помощь и тушить очаг возгорания Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

       

      Пожежа, правила
      Что делать во время пожара: инфографика

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      Теги: Новости Украины Фотоновости Пожар Химическая промышленость Сімферополь Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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