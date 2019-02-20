В окупованому Сімферополі горить завод пластмас: фото, відео

У столиці окупованого Криму Сімферополі сталося займання на заводі пластмас. Загорілося складське приміщення. Інцидент трапився уранці 20 лютого.

За інформацією МНС Росії, пожежа спалахнула на площі у 1,2 тисяч квадратних метрів.

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Пластмасовий завод горить у Сімферополі: дивіться відео

За попередніми даними, загорілося відпрацьоване машинне масло, яке зберігалося в підвалі складського приміщення. Причини події встановлюють фахівці. Інформації ані про потерпілих, ані про жертв поки немає.

Російські ЗМІ пишуть, що спершу займання сталося на площі у 700 квадратних метрів, а потім вже розгорілося до 1,2 тисяч квадратних метрів. Сам підвал був захаращеним паливними матеріалами, зокрема, машинним маслом.

Як відбувається ліквідація пожежі на заводі пластмас у Сімферополі: відео

Станом на 14:00, ліквідація пожежі ще тривала. Їй було надано другий рівень складності. На місці працювали 5 пожежних машин і близько 40 представників особового складу.

"Рятувальники борються з вогнем. Пожежу ще не локалізовано. Ускладнює роботу те, що пожежа сталася в підвальному приміщенні. Працюють з різних сторін, намагаються залити піноутворювачем. Проте загроза поширенню пожежі є відсутньою", – пише "Кримінформ".

Внаслідок пожежі утворилися чорне хмари диму, і вони тягнуться у бік Сімферополя. Їх видно далеко від місця події, передає ресурс "Крим. Реалії".

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За словами журналістів, також з-під даху складу готової продукції вириваються язики полум'я та чутно самотній тріск шиферу.

Пожежа на Сімферопольському заводі пластмас: відео

Підприємство "Сімферопольський завод пластмас" зараз перебуває на стадії ліквідації.

З основними правилами поведінки під час пожежі, а також як рятувати потерпілих, надавати першу допомогу та гасити осередок займання Ви можете ознайомитися за цим посиланням.



Що робити під час пожежі: інфографіка