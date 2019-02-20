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      В окупованому Сімферополі горить завод пластмас: фото, відео

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      У столиці окупованого Криму Сімферополі сталося займання на заводі пластмас. Загорілося складське приміщення. Інцидент трапився уранці 20 лютого.

      За інформацією МНС Росії, пожежа спалахнула на площі у 1,2 тисяч квадратних метрів.

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      Пластмасовий завод горить у Сімферополі: дивіться відео 

      За попередніми даними, загорілося відпрацьоване машинне масло, яке зберігалося в підвалі складського приміщення. Причини події встановлюють фахівці. Інформації ані про потерпілих, ані про жертв поки немає.

      Російські ЗМІ пишуть, що спершу займання сталося на площі у 700 квадратних метрів, а потім вже розгорілося до 1,2 тисяч квадратних метрів. Сам підвал був захаращеним паливними матеріалами, зокрема, машинним маслом.

      Як відбувається ліквідація пожежі на заводі пластмас у Сімферополі: відео 

      Станом на 14:00, ліквідація пожежі ще тривала. Їй було надано другий рівень складності. На місці працювали 5 пожежних машин і близько 40 представників особового складу.

      "Рятувальники борються з вогнем. Пожежу ще не локалізовано. Ускладнює роботу те, що пожежа сталася в підвальному приміщенні. Працюють з різних сторін, намагаються залити піноутворювачем. Проте загроза поширенню пожежі є відсутньою", – пише "Кримінформ".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс». Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. ⠀ «В 10.50 поступило сообщение о возгорании на заводе пластмасс. Подразделения прибыли на место. На данный момент работают пять единиц пожарно-спасательной техники и около сорока человек личного состава. Площадь пожара составляет 700 кв. м», – сообщили в пресс-службе. ⠀ Возгорание произошло в подвале складского помещения. В ведомстве уточнили, что площадь подвального помещения составляет 1 200 кв. м. ⠀ Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. ⠀ АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации. ⠀ Фото (с) @oleg_gribinuk ⠀ ⠀ Команда #Крыминформ: @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi @galaamarando ⠀ #пожар #МЧС #всеживы #спасатели #огонь #пластмасс #завод #ЧС #Симферополь #Крым

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      Внаслідок пожежі утворилися чорне хмари диму, і вони тягнуться у бік Сімферополя. Їх видно далеко від місця події, передає ресурс "Крим. Реалії".

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      За словами журналістів, також з-під даху складу готової продукції вириваються язики полум'я та чутно самотній тріск шиферу.

      Пожежа на Сімферопольському заводі пластмас: відео 

      Підприємство "Сімферопольський завод пластмас" зараз перебуває на стадії ліквідації.

      З основними правилами поведінки під час пожежі, а також як рятувати потерпілих, надавати першу допомогу та гасити осередок займання Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      Пожежа, правила
      Що робити під час пожежі: інфографіка

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      Теги: Новини України Фотоновини Пожежа Хімічна промисловість Сімферополь Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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