08:18
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У центрі Москви спалахнув багатоквартирний будинок, є жертви: фото та відео з місця події

      927 Читать новость на русском
      У центрі Москви спалахнув багатоквартирний будинок, загинули 4 особи
      У центрі Москви спалахнув багатоквартирний будинок, загинули 4 особи / ТАСС

      У центрі Москви сталася пожежа – загорілися квартири житлового будинку, згодом вогонь поширився на тисячу квадратних метрів. У пожежі загинули чотири людини, ще троє постраждали.

      Будинок на Нікітському бульварі, що розташований у центрі Москви, спалахнув у ніч із 3 на 4 лютого, повідомляє прес-служба місцевого відділення МНС.

      Читайте також: У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих: моторошні фото та відео

       Спочатку російські ЗМІ повідомляли про 2 загиблих, однак зараз їхня кількість збільшилася – жертвами вогню стали 4 особи.

      Пожежа у центрі Москви
      Спалахнув будинок у центрі москви/ Фото з відкритих джерел

      У центрі Москви загорівся будинок
      Вогонь розрісся до тисячі квадратних метрів/ Фото з відкритих джерел

      Рятувальники зазначають, що загорілася квартира на 5 поверсі. Згодом вогонь поширився на тисячу квадратних метрів. Пожежникам перешкоджало те, що будівля має дерев’яні перекриття, а багато квартир переплановували.

      У російському відомстві зазначають, що вдалось врятувати 42 мешканців, всього ж у будинку понад 100 квартир.

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа Жертви Москва
      Джерело: 24 Каналк
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      сьогодні , 08:01 Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      2330
      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      сьогодні , 07:51 Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      967
      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      сьогодні , 07:30 Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      Ольга Черненко 286
      Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      3 лютого , 22:00 Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1683
      Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      3 лютого , 21:00 Сотрудничество с МВФ: стоит ли украинцам беспокоиться о "долговой петле"
      Сергій Фурса 472
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук