У центрі Москви спалахнув багатоквартирний будинок, є жертви: фото та відео з місця події

У центрі Москви сталася пожежа – загорілися квартири житлового будинку, згодом вогонь поширився на тисячу квадратних метрів. У пожежі загинули чотири людини, ще троє постраждали.

Будинок на Нікітському бульварі, що розташований у центрі Москви, спалахнув у ніч із 3 на 4 лютого, повідомляє прес-служба місцевого відділення МНС.

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Спочатку російські ЗМІ повідомляли про 2 загиблих, однак зараз їхня кількість збільшилася – жертвами вогню стали 4 особи.



Спалахнув будинок у центрі москви/ Фото з відкритих джерел



Вогонь розрісся до тисячі квадратних метрів/ Фото з відкритих джерел

Рятувальники зазначають, що загорілася квартира на 5 поверсі. Згодом вогонь поширився на тисячу квадратних метрів. Пожежникам перешкоджало те, що будівля має дерев’яні перекриття, а багато квартир переплановували.

У російському відомстві зазначають, що вдалось врятувати 42 мешканців, всього ж у будинку понад 100 квартир.