У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих: моторошні фото та відео

У Калузькій області Росії перекинувся автобус, у якому перебували 48 осіб, серед них – 38 дітей. Кількість загиблих в аварії зросла – вже відомо про смерть 7 осіб, 4 з них – діти.

Ще 28 пасажирів потрапили до лікарні, пише російський "Інтерфакс".

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ДТП сталася вранці 3 січня. Місцеві правоохоронці зазначають, що автобус прямував за маршрутом "Смоленськ – Калуга".

В обласні медустанови госпіталізовані 28 осіб, серед яких 6 дорослих і 22 дитини. Одна дитина отримала перелом таза, стабільний,

– повідомлять у міністерстві здоров'я Росії.

До місцевості, де сталася аварія, їдуть бригади лікарів. У поліції наразі вважають, що MAN занесло, тому водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся в кювет. Окрім того, розглядається версія про технічну несправність.

"У автобуса великий пробіг. За документами був справний. Однак належить додатково перевірити його технічний стан", – сказало джерело виданню.



В аварії загинули 7 дітей/ Джерело: МНС Росії

Водія автобуса затримали. За фактом ДТП порушили кримінальну справу – водієві загрожує до 7 років позбавлення волі. Сам автобус належить приватному підприємцеві. Видання зазначає, діти їхали на музичний конкурс.



Правоохоронці вважають, що водій не впорався з керуванням/ Джерело: МНС Росії