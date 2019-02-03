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      У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих: моторошні фото та відео

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      У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих
      У Росії перекинувся автобус з дітьми, багато загиблих / МНС Росії

      У Калузькій області Росії перекинувся автобус, у якому перебували 48 осіб, серед них – 38 дітей. Кількість загиблих в аварії зросла – вже відомо про смерть 7 осіб, 4 з них – діти.

      Ще 28 пасажирів потрапили до лікарні, пише російський "Інтерфакс".

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      ДТП сталася вранці 3 січня. Місцеві правоохоронці зазначають, що автобус прямував за маршрутом "Смоленськ – Калуга".

      В обласні медустанови госпіталізовані 28 осіб, серед яких 6 дорослих і 22 дитини. Одна дитина отримала перелом таза, стабільний,
      – повідомлять у міністерстві здоров'я Росії. 

      До місцевості, де сталася аварія, їдуть бригади лікарів. У поліції наразі вважають, що MAN занесло, тому водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся в кювет. Окрім того, розглядається версія про технічну несправність.

      "У автобуса великий пробіг. За документами був справний. Однак належить додатково перевірити його технічний стан", – сказало джерело виданню.

      У Росії ДТП автобус з дітьми
      В аварії загинули 7 дітей/ Джерело: МНС Росії

      Водія автобуса затримали. За фактом ДТП порушили кримінальну справу – водієві загрожує до 7 років позбавлення волі. Сам автобус належить приватному підприємцеві. Видання зазначає, діти їхали на музичний конкурс.

      У Росії ДТП загинули діти
      Правоохоронці вважають, що водій не впорався з керуванням/ Джерело: МНС Росії

       

      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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