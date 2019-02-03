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      В Індії потяг зійшов з рейок: є загиблі

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      Три вагони потяга отримали серйозні пошкодження
      Три вагони потяга отримали серйозні пошкодження / ANI

      Щонайменше семеро людей загинули внаслідок сходження з рейок дев'яти вагонів швидкісного потяга на сході Індії. Інцидент стався у штаті Біхар.

      Про це повідомило видання The Times of India.

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      Представники влади заявили, що на момент аварії потяга він рухався на повній швидкості. Інцидент стався в окрузі Вайшали провінції Біхар о 3:58 за місцевим часом (0:28 за Києвом).

      Видання повідомляє, що внаслідок аварії потяга постраждало багато людей.

      Ми глибоко засмучені втратами внаслідок сходження потяга Seemanchal Express з рейок. Мої думки з сім'ями загиблих. Бажаємо швидкого відновлення пораненим. Залізниця та місцеві органи влади надають всю можливу допомогу після аварії,
      – заявив прем'єр-міністр Індії.

      Телеканал NDTV повідомив, що внаслідок аварії 14 осіб були травмовані. Зазначається, що кількість жертв може збільшитися, оскільки три вагони потяга отримали дуже серйозні пошкодження.

      Про причини аварії не повідомляється.

       

      Теги: Аварії та ДТП Залізниця Індія
      Джерело: 24 Канал
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