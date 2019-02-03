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      В Индии поезд сошел с рельсов: есть погибшие

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      Три вагона поезда получили серьезные повреждения
      Три вагона поезда получили серьезные повреждения / ANI

      По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов девяти вагонов скоростного поезда на востоке Индии. Инцидент произошел в штате Бихар.

      Об этом сообщило издание The Times of India.

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      Представители власти заявили, что на момент аварии поезда он двигался на полной скорости. Инцидент произошел в округе Вайшали провинции Бихар в 3:58 по местному времени (0:28 по Киеву).

      Издание сообщает, что в результате аварии поезда пострадало много людей.

      Мы глубоко опечалены потерями в результате схода поезда Seemanchal Express с рельсов. Мои мысли с семьями погибших. Желаем быстрого восстановления раненым. Железная дорога и местные органы власти предоставляют всю возможную помощь после аварии,
      – заявил премьер-министр Индии.

      Телеканал NDTV сообщил, что в результате аварии 14 человек были травмированы. Отмечается, что число жертв может увеличиться, поскольку три вагона поезда получили очень серьезные повреждения.

      О причинах аварии не сообщается.

       

      Теги: Индия Железная дорога Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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