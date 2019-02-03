В Индии поезд сошел с рельсов: есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов девяти вагонов скоростного поезда на востоке Индии. Инцидент произошел в штате Бихар.

Об этом сообщило издание The Times of India.

Читайте также: Жуткое ДТП в Киеве: водителю Audi избрали меру пресечения

Представители власти заявили, что на момент аварии поезда он двигался на полной скорости. Инцидент произошел в округе Вайшали провинции Бихар в 3:58 по местному времени (0:28 по Киеву).

Издание сообщает, что в результате аварии поезда пострадало много людей.

Мы глубоко опечалены потерями в результате схода поезда Seemanchal Express с рельсов. Мои мысли с семьями погибших. Желаем быстрого восстановления раненым. Железная дорога и местные органы власти предоставляют всю возможную помощь после аварии,

– заявил премьер-министр Индии.

Deeply anguished by the loss of lives due to the derailment of coaches of the Seemanchal Express. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover quickly. Railways, NDRF, and local authorities are providing all possible assistance in the wake of the accident. — Narendra Modi (@narendramodi) 3 лютого 2019 р.

Телеканал NDTV сообщил, что в результате аварии 14 человек были травмированы. Отмечается, что число жертв может увеличиться, поскольку три вагона поезда получили очень серьезные повреждения.

О причинах аварии не сообщается.

#SpotVisuals: 9 coaches of #SeemanchalExpress derailed in Bihar's Sahadai Buzurg, earlier this morning. 6 people have lost their lives in the incident. pic.twitter.com/wQgNwiieSD — ANI (@ANI) 3 лютого 2019 р.