В Индии поезд сошел с рельсов: есть погибшие
По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов девяти вагонов скоростного поезда на востоке Индии. Инцидент произошел в штате Бихар.
Об этом сообщило издание The Times of India.
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Представители власти заявили, что на момент аварии поезда он двигался на полной скорости. Инцидент произошел в округе Вайшали провинции Бихар в 3:58 по местному времени (0:28 по Киеву).
Издание сообщает, что в результате аварии поезда пострадало много людей.
Мы глубоко опечалены потерями в результате схода поезда Seemanchal Express с рельсов. Мои мысли с семьями погибших. Желаем быстрого восстановления раненым. Железная дорога и местные органы власти предоставляют всю возможную помощь после аварии,
– заявил премьер-министр Индии.
Телеканал NDTV сообщил, что в результате аварии 14 человек были травмированы. Отмечается, что число жертв может увеличиться, поскольку три вагона поезда получили очень серьезные повреждения.
О причинах аварии не сообщается.