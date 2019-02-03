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      В России перевернулся автобус с детьми, много погибших: жуткие фото и видео

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      В России перевернулся автобус с детьми, много погибших
      В России перевернулся автобус с детьми, много погибших / МЧС РОССИИ

      В Калужской области России перевернулся автобус, в котором находились 48 человек, среди них – 38 детей. Количество погибших в аварии возросло – уже известно о смерти 7 человек, 4 из них – дети.

      Еще 28 пассажиров попали в больницу, пишет российский "Интерфакс".

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      ДТП произошло утром 3 января. Местные правоохранители отмечают, что автобус следовал по маршруту "Смоленск – Калуга".

      В областные медучреждения госпитализированы 28 человек, среди которых 6 взрослых и 22 ребенка. Один ребенок получил перелом таза, стабильный,
      – сообщат в министерстве здоровья России.

      В местность, где произошла авария, едут бригады врачей. В полиции пока считают, что MAN занесло, поэтому водитель не справился с управлением и автобус перевернулся в кювет. Кроме того, рассматривается версия о технической неисправности.

      "У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако следует дополнительно проверить его техническое состояние", – сказал источник изданию.

      У Росії ДТП автобус з дітьми
      В аварии погибли 7 детей / Источник: МЧС России

      Водителя автобуса задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело – водителю грозит до 7 лет лишения свободы. Сам автобус принадлежит частному предпринимателю. Издание отмечает, дети ехали на музыкальный конкурс.

      У Росії ДТП загинули дітиПравоохранители считают, что водитель не справился с управлением / Источник: МЧС России

       

      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости России Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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