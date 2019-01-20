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      Обвал плити стався на меткомбінаті у Маріуполі: 1 робітник загинув, ще 1 – травмований

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      На меткомбінаті у Маріуполі внаслідок обвалу залізобетонної плити один робітник загинув і ще один – травмований
      На меткомбінаті у Маріуполі внаслідок обвалу залізобетонної плити один робітник загинув і ще один – травмований / Прес-служба Меткомбінату імені Ілліча у Маріуполі

      Надвечір 19 січня у Маріуполі на Донеччині на місцевому металургійному комбінаті імені Ілліча під час проведення робіт завалилася залізобетонна плита, внаслідок чого один робітник загинув і ще один зазнав поранення.

      Як повідомляє прес-служба ДСНС у Донецькій області, інцидент трапився у другому корпусі агломераційної фабрики заводу.

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      Агломераційна фабрика – частина металургійного заводу або гірничо-збагачувального комбінату, на якій виробляють агломерат, готують шихту до використання в доменних печах.

      Агломерат – спечена в грудки дрібнозерниста або пилеподібна руда. Є продуктом спікання шихти, що містить здрібнений рудний матеріал, вапняк і кокс. Спікання відбувається за рахунок горіння коксу під час просмоктування повітря крізь шар шихти.

      Шихта – суміш вихідних матеріалів у заданому кількісному співвідношенні. До прикладу, суміш матеріалів (руди, шлаку, коксу, вугілля тощо), що їх переробляють у металургійних, хімічних та інших технологічних процесах. Під час спікання шихти у металургійній печі з руди виплавляють чистий метал.

      Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що співробітники підрядної організації проводили ремонтні роботи на виробничому майданчику на висоті у 18 метрів.

      Під час проведення робіт відбулося обвалення залізобетонної плити підкранової галереї, внаслідок чого один робітник 1977 року народження загинув. Другого робітника 1973 року народження, з попереднім діагнозом: забій м’яких тканин правої лопатки поперекового крижового відділу, було госпіталізовано до травматологічного відділення Першої міської лікарні Маріуполя. Його стан – задовільний,
      – зазначили у ДСНС.

      Обставини інциденту та остаточна причина смерті наразі встановлюються.

      На місці працювали дев’ять рятувальників і дві одиниці техніки.

      Нагадаємо, 10 січня у Павлограді Дніпропетровської області на шахті імені Героїв космосу спалахнув метан, після чого ще й виникла пожежа. У результаті постраждали п’ять гірників. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення правил техніки безпеки.

      Теги: Новини України Новини Маріуполя Жертви Металургія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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