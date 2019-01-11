Спалах метану на шахті у Павлограді: поліція відкрила справу
Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху метану на шахті імені Героїв космосу ДТЕК "Павлоградвугілля". В результаті надзвичайної ситуації постраждали щонайменше 5 гірників.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
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Правоохоронці розслідують справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" та встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, спалах метану на шахті у Павлограді стався ввечері 10 січня. Всіх шахтарів евакуювали з місця аварії. 5 гірників з опіками різного ступеня важкості потрапили до лікарні.
де ще за останніх півроку ставалися аварії на шахтах:
Джерело: 24 канал
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