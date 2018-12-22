На гірничій шахті в Росії сталася пожежа: у пастці під землею опинилися люди
У російському місті Солікамськ, що у Пермському краї, на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на відмітці у 340 метрів під землею. 9 гірників в результаті інциденту залишаються заблокованими під землею.
Про це інформує ТАСС.
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Пожежа виникла на позначці 340 метрів. Вісім осіб виведені на поверхню. У шахті залишаються дев'ять робочих,
– повідомило джерело інформагентства.
У шахті спостерігається сильне задимлення. Відомо, що у момент виникнення пожежі в шахті велися роботи з бетонування, ними займалася підрядна організація.
У шахті – сильне задимлення
Наразі російські рятувальники намагаються встановити долю дев'яти робочих, з якими відсутній зв'язок.
"Рятувальники поки не можуть дістатися до дев'яти осіб. Їм треба подолати 10 метрів. Але в шахті висока температура і сильне задимлення. Зв'язку з робочими немає", – повідомили у російському МНС.
Пожежа на шахті триває вже 6 годин
Згодом з'явилась інформація про вибух метану у шахті, проте російські екстрені служби її спростували.
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Відомо, що операцію з порятунку заблокованих гірників не припинятимуть із настанням ночі. В районі її проведення чергують дев'ять "швидких", а міські реанімації – напоготові.
Триває рятувальна операція
З пожежею впоратися поки не вдається. Відомо також, що у кожного гірняка є індивідуальний саморятівник – балон з повітрям, якого вистачить на годину. Його треба буде відкрити, коли на глибині 350 метрів закінчиться основне повітря.
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