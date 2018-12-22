У Росії розірвався газопровід і виникла пожежа: відео

Уранці 22 грудня за місцевим часом поблизу російського Якутська стався прорив магістрального газопроводу, внаслідок чого виникла пожежа.

Як пишуть російські інформаційні агенції, інцидент трапився на 221-му кілометрі магістрального газопроводу, приблизно у 50 - 60 кілометрах від селища Маган, що входить до міського округу Якутська. Зазначається, що сам газопровід належить компанії "Сахатранснафтогаз".

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"22 грудня о 08:30 (1:30 за Києвом) сталися пориви магістрального газопроводу із займанням на ділянці від селища Маган. На місці загоряння перебувають аварійні бригади Лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ) "Сахатранснафтогазу", якому належить газопровід", – зазначили у міністерстві житлово-комунального господарства та енергетики Якутії.

За словами представника ЛВУМГ "Сахатранснафтогаз" Павла Ксенофонтова, аварійні бригади перекрили ділянку, де сталося загоряння.

"Наразі бригади локалізували ділянку газопроводу від 250 кілометра до 231 кілометра. Розгорнуто штаб. Формується бригада важкої техніки. Причини інциденту з’ясовують фахівці. Цей газопровід забезпечує місто Якутськ, але загрози відключення немає", – розповів він у коментарі ТАСС.

Розрив і пожежа на газопроводі в Якутії: дивіться відео

Нагадаємо, на початку листопада прорив магістрального газогону, внаслідок чого розпочалася пожежа, стався ще й у Рязанській області Росії. Тоді у результаті аварії ніхто не постраждав.