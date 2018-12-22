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      В России разорвался газопровод и возник пожар: видео

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      В Якутии произошел разрыв газопровода, в результате чего возник пожар
      В Якутии произошел разрыв газопровода, в результате чего возник пожар / Соцсети

      Утром 22 декабря по местному времени вблизи российского Якутска произошел прорыв магистрального газопровода, в результате чего возник пожар.

      Как пишут российские информационные агентства, инцидент произошел на 221-м километре магистрального газопровода, примерно в 50 – 60 километрах от поселка Маган, что входит в городской округ Якутска. Отмечается, что сам газопровод принадлежит компании "Сахатранснафтогаз".

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      "22 декабря в 08:30 (1:30 по Киеву) произошли порывы магистрального газопровода с возгоранием на участке от поселка Маган. На месте возгорания находятся аварийные бригады Линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) "Сахатранснефтегаза", которому принадлежит газопровод", – отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

      По словам представителя ЛПУМГ "Сахатранснефтегаза" Павла Ксенофонтова, аварийные бригады перекрыли участок, где произошло возгорание.

      "Сейчас бригады локализовали участок газопровода от 250 километра до 231 километра. Развернуты штаб. Формируется бригада тяжелой техники. Причины инцидента выясняют специалисты. Этот газопровод обеспечивает город Якутск, но угрозы отключения нет", – рассказал он в комментарии ТАСС .

      Разрыв и пожар на газопроводе в Якутии: смотрите видео 

       

      Напомним, в начале ноября прорыв магистрального газопровода, в результате чего начался пожар, произошел в Рязанской области России. Тогда в результате аварии никто не пострадал. 

      Теги: Новости России Газ Чрезвычайное происшествие Пожар
      Источник: 24 Канал
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