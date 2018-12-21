В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой: появилось видео
В пятницу, 21 декабря, в одном из районов российского Санкт-Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой. Очевидцы сообщают о взрывах фейерверков на месте происшествия.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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Местные спасатели сообщают, что огонь распространился на 300 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на близлежащий ангар и склад с мебелью.
Видео пожара на складе с пиротехникой в Петербурге:
Все жилые дома расположены на расстоянии 1 километра от склада, поэтому эвакуации жителей из-за пожара не было. В ликвидации возгорания принимают участие 78 человек и 22 единицы техники, пожар удалось локализовать.
Источник: 24 Канал
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