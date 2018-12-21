В Винницкой области загорелся маслозавод: фото с места пожара

В Тульчине, что на Винничине, 21 декабря загорелся цех местного маслозавода. На данный момент пожар в сырном цехе локализовали, однако, по словам местных жителей, здание выгорело полностью.

О пожаре сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Читайте также: Троллейбус с пассажирами загорелся в Киеве: видео

21 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре на предприятии ООО "Интерфуд" в Тульчине. Очаг пожара расположен в сырном цехе №1. Благодаря оперативности спасателей не допущено опрокидывание огня на здания с химически опасными веществами,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, местное издание Vezha сообщает, что охваченный огнем сырный цех построен с использованием пластика. По словам местных жителей, он сгорел полностью.

Наибольшую опасность, по мнению местных, составляют несколько цистерн с аммиаком, которые расположены в непосредственной близости к пожару.



Пожар в Тульчине

"Значительная часть города охвачена вонью: запах слышно даже в пяти километрах от самого завода. Из первой городской школы, расположенной неподалеку пожара, родители забирают детей. Люди, которые живут неподалеку от завода, также пытаются покинуть свои дома", – отмечают в местном издании.



Пожар на заводе в Тульчине

По состоянию на 16:55 спасатели сообщили о ликвидации пожара. Пока неизвестно, что послужило причиной возгорания.