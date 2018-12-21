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      В Винницкой области загорелся маслозавод: фото с места пожара

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      Пожар на заводе в Тульчине
      Пожар на заводе в Тульчине / пресс-служба ГСЧС в Винницкой области

      В Тульчине, что на Винничине, 21 декабря загорелся цех местного маслозавода. На данный момент пожар в сырном цехе локализовали, однако, по словам местных жителей, здание выгорело полностью.

      О пожаре сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

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      21 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре на предприятии ООО "Интерфуд" в Тульчине. Очаг пожара расположен в сырном цехе №1. Благодаря оперативности спасателей не допущено опрокидывание огня на здания с химически опасными веществами,
      – говорится в сообщении.

      В свою очередь, местное издание Vezha сообщает, что охваченный огнем сырный цех построен с использованием пластика. По словам местных жителей, он сгорел полностью.

      Наибольшую опасность, по мнению местных, составляют несколько цистерн с аммиаком, которые расположены в непосредственной близости к пожару.

      пожежа Вінниця маслозавод
      Пожар в Тульчине

      "Значительная часть города охвачена вонью: запах слышно даже в пяти километрах от самого завода. Из первой городской школы, расположенной неподалеку пожара, родители забирают детей. Люди, которые живут неподалеку от завода, также пытаются покинуть свои дома", – отмечают в местном издании.

      пожежа Тульчин завод
      Пожар на заводе в Тульчине

      По состоянию на 16:55 спасатели сообщили о ликвидации пожара. Пока неизвестно, что послужило причиной возгорания.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Винница
      Источник: 24 Канал
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