На Вінничині загорівся маслозавод: фото з місця пожежі

У Тульчині, що на Вінничині, 21 грудня зайнявся цех місцевого маслозаводу. На цей момент пожежу у сирному цеху локалізували, проте, за словами місцевих мешканців, будівля вигоріла повністю.

Про пожежу інформує прес-служба ДСНС у Вінницькій області.

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21 грудня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на підприємстві ТОВ "Інтерфуд" у Тульчині. Осередок пожежі розташований у сирному цеху №1. Завдяки оперативності рятувальників не допущено перекидання вогню на споруди із хімічно-небезпечними речовинами,

– йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, місцеве видання Vezha повідомляє, що охоплений вогнем сирний цех побудований з використанням пластику. За словами місцевих жителів, він згорів повністю.

Найбільшу небезпеку, на думку місцевих, становлять кілька цистерн з аміаком, які розташовані в безпосередній близькості до пожежі.



Пожежа у Тульчині

"Значна частина міста охоплена смородом: запах чутно навіть за п’ять кілометрів від самого заводу. З першої міської школи, яка розташована неподалік пожежі, батьки забирають дітей. Люди, які живуть неподалік заводу, також намагаються покинути свої помешкання", – зазначають у місцевому виданні.



Пожежа на заводі у Тульчині

Станом на 16:55 рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі. Наразі невідомо, що спричинило займання.