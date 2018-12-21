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      У Санкт-Петербурзі спалахнув склад з піротехнікою: з'явилося відео

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      У Санкт-Петербурзі сталася пожежа на складі з піротехнікою
      У Санкт-Петербурзі сталася пожежа на складі з піротехнікою / Скріншот з відео

      У п’ятницю, 21 грудня, в одному із районів російського Санкт-Петербурга сталася пожежа на складі з піротехнікою. Очевидці повідомляють про вибухи феєрверків на місці події.

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

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      Місцеві рятувальники повідомляють, що вогонь розповсюдився на понад 300 квадратних метрів. Є загроза поширення вогню на прилеглий ангар та склад з меблями.

      Відео пожежі на складі з піротехнікою у Петербурзі:

      Усі житлові будинки розташовані на відстані 1 кілометра від складу, відтак евакуації мешканців через пожежу не було. В ліквідації загоряння беруть участь 78 осіб та 22 одиниці техніки, пожежу вдалось локалізувати.

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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