У Санкт-Петербурзі спалахнув склад з піротехнікою: з'явилося відео
У п’ятницю, 21 грудня, в одному із районів російського Санкт-Петербурга сталася пожежа на складі з піротехнікою. Очевидці повідомляють про вибухи феєрверків на місці події.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Читайте також: На Вінничині загорівся маслозавод: фото з місця пожежі
Місцеві рятувальники повідомляють, що вогонь розповсюдився на понад 300 квадратних метрів. Є загроза поширення вогню на прилеглий ангар та склад з меблями.
Відео пожежі на складі з піротехнікою у Петербурзі:
Усі житлові будинки розташовані на відстані 1 кілометра від складу, відтак евакуації мешканців через пожежу не було. В ліквідації загоряння беруть участь 78 осіб та 22 одиниці техніки, пожежу вдалось локалізувати.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі