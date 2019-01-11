Вспышка метана на шахте в Павлограде: полиция открыла дело

Полиция Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК "Павлоградуголь". В результате чрезвычайной ситуации пострадали по меньшей мере 5 горняков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Правоохранители расследуют дело по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вспышка метана на шахте в Павлограде произошла вечером 10 января. Всех шахтеров эвакуировали с места аварии. 5 горняков с ожогами разной степени тяжести попали в больницу.