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      Вспышка метана на шахте в Павлограде: полиция открыла дело

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      Полиция открыла дело из-за вспышки метана на шахте в Павлограде
      Полиция открыла дело из-за вспышки метана на шахте в Павлограде / Иллюстративное фото

      Полиция Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК "Павлоградуголь". В результате чрезвычайной ситуации пострадали по меньшей мере 5 горняков.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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      Правоохранители расследуют дело по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

      Напомним, вспышка метана на шахте в Павлограде произошла вечером 10 января. Всех шахтеров эвакуировали с места аварии. 5 горняков с ожогами разной степени тяжести попали в больницу.

      ГДЕ ЕЩЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ПРОИСХОДИЛИ АВАРИИ НА ШАХТАХ:
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Украины Пожар Аварии на шахтах Угольная промышленность Павлоград Криминальные новости Полиция Расследования
      Источник: 24 канал
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