06:35
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Вспышка метана произошла на шахте в Павлограде: есть пострадавшие

      5 Читати новину українською
      Вспышка метана произошла на шахте в Павлограде: пять горняков получили ожоги (иллюстративное фото)
      Вспышка метана произошла на шахте в Павлограде: пять горняков получили ожоги (иллюстративное фото) / Соцсети

      10 января около 21:00 в Днепропетровской на шахте имени Героев космоса, что принадлежит "ДТЭК Павлоградуголь", произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы. Инцидент случился на горизонте 370 метров.

      Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Пожар на шахте в России: обнаружили последнего мертвого горняка

      "Сейчас все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пять горняков получили ожоги II-III степени. Они были отправлены в Павлоградскую городскую больницу", – отметили в "Павлоградугле".

      Также в компании добавили, что на место оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд.

      На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются.

      В ДТЭК заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

      Напомним, в начале сентября 2018 на шахте "Эксплуатационная" Запорожского железорудного комбината произошел обвал породы, в результате чего погиб 33-летний горняк. Всего на момент обрушения в шахте находились 424 шахтера.

      Теги: Новости Украины Аварии на шахтах Угольная промышленность Чрезвычайное происшествие Павлоград
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", пропавшего в Карпатах туриста нашли
      10 января , 22:08 Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", пропавшего в Карпатах туриста нашли
      370
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 1169
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      10 января , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      508
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      10 января , 20:44 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 239
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      10 января , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 206
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      При определенных условиях Вакарчук или Зеленский могут выйти во второй тур, – Фесенко
       2 августа 2018 , 07:01
      Стоит ли трезвому отказываться от осмотра на опьянение: адвокат
       17 сентября 2018 , 13:12
      Боевой Citroen ZX для ралли Париж-Дакар выставлен на продажу
       17 сентября 2018 , 18:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук