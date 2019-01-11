Вспышка метана произошла на шахте в Павлограде: есть пострадавшие

10 января около 21:00 в Днепропетровской на шахте имени Героев космоса, что принадлежит "ДТЭК Павлоградуголь", произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы. Инцидент случился на горизонте 370 метров.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте также: Пожар на шахте в России: обнаружили последнего мертвого горняка

"Сейчас все работники эвакуированы с места аварии . По предварительным данным, пять горняков получили ожоги II-III степени. Они были отправлены в Павлоградскую городскую больницу", – от метили в "Павлоградугле".

Также в компании добавили, что на место оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд.

На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются.

В ДТЭК заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, в начале сентября 2018 на шахте "Эксплуатационная" Запорожского железорудного комбината произошел обвал породы, в результате чего погиб 33-летний горняк. Всего на момент обрушения в шахте находились 424 шахтера.