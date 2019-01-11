Вспышка метана произошла на шахте в Павлограде: есть пострадавшие
10 января около 21:00 в Днепропетровской на шахте имени Героев космоса, что принадлежит "ДТЭК Павлоградуголь", произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы. Инцидент случился на горизонте 370 метров.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
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"Сейчас все работники эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пять горняков получили ожоги II-III степени. Они были отправлены в Павлоградскую городскую больницу", – отметили в "Павлоградугле".
Также в компании добавили, что на место оперативно прибыл военизированный горно-спасательный отряд.
На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются.
В ДТЭК заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, в начале сентября 2018 на шахте "Эксплуатационная" Запорожского железорудного комбината произошел обвал породы, в результате чего погиб 33-летний горняк. Всего на момент обрушения в шахте находились 424 шахтера.