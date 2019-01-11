Спалах метану стався на шахті у Павлограді: є потерпілі

10 січня близько 21:00 на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу, що належить "ДТЕК Павлоградвугілля", стався спалах метану на виймальних ділянці 1130-ої лави. Інцидент трапився на горизонті 370 метрів.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Наразі всіх працівників евакуйовано з місця аварії. За попередніми даними, п'ять гірників отримали опіки II-III ступеня. Їх було відправлені до Павлоградської міської лікарні", – зазначили у "Павлоградвугіллі".

Також у компанії додали, що на місце оперативно прибув воєнізований гірничо-рятувальний загін.

На шахті запроваджено план ліквідації аварії. Причини події встановлюються.

У ДТЕК запевнили, що потерпілим буде надано всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, на початку вересня 2018 року на шахті "Експлуатаційна" Запорізького залізорудного комбінату стався обвал породи, внаслідок чого загинув 33-річний гірник. Загалом на момент обвалу у шахті перебували 424 шахтарі.