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      Пожежа на шахті у Росії: виявили останнього мертвого гірника

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      Пожежа на шахті у Росії: рятувальники виявили тіло останнього 9 гірника: нагору підняли лише одного будівельника
      Пожежа на шахті у Росії: рятувальники виявили тіло останнього 9 гірника: нагору підняли лише одного будівельника / Фото з відкритих джерел

      У місті Солекамськ, що у Перському краї Росії, рятувальники виявили тіло дев'ятого гірника, якого заблокувало у шахті підприємства "Уралкалій" внаслідок задимлення. Нагору поки його ще не підняли.

      Про це повідомили у оперативному штабі, який працює на місці надзвичайної ситуації, передає ТАСС.

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      "Дев'ятого виявлено в тому ж приміщенні, де було шестеро тіл у одній групі. Підйом тіл на поверхню поки не почався. Ліквідується останній осередок загоряння у шахті», – мовиться у повідомленні.

      За деякий час у штабі сповістили, що нагору підняли перше тіло – це загиблий будівельник. 

      "Особи всіх зниклих і їхнє місце проживання встановлено: п'ятеро людей – з Пермського краю, троє – з Республіки Башкортостан, одна людина – з Краснодарського краю", – додають рятувальники. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що у російському місті Солекамськ на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на позначці у 340 метрів під землею. Внаслідок інциденту 9 гірників залишилися заблокованими під землею. Згодом з'явилася інформація, що рятувальники виявили вісім тіл на першому, другому та третьому рівнях. 

      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Аварії на шахтах Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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