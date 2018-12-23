Пожежа на шахті у Росії: виявили останнього мертвого гірника

У місті Солекамськ, що у Перському краї Росії, рятувальники виявили тіло дев'ятого гірника, якого заблокувало у шахті підприємства "Уралкалій" внаслідок задимлення. Нагору поки його ще не підняли.

Про це повідомили у оперативному штабі, який працює на місці надзвичайної ситуації, передає ТАСС.

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"Дев'ятого виявлено в тому ж приміщенні, де було шестеро тіл у одній групі. Підйом тіл на поверхню поки не почався. Ліквідується останній осередок загоряння у шахті», – мовиться у повідомленні.

За деякий час у штабі сповістили, що нагору підняли перше тіло – це загиблий будівельник.

"Особи всіх зниклих і їхнє місце проживання встановлено: п'ятеро людей – з Пермського краю, троє – з Республіки Башкортостан, одна людина – з Краснодарського краю", – додають рятувальники.

Раніше 24 канал повідомляв, що у російському місті Солекамськ на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на позначці у 340 метрів під землею. Внаслідок інциденту 9 гірників залишилися заблокованими під землею. Згодом з'явилася інформація, що рятувальники виявили вісім тіл на першому, другому та третьому рівнях.