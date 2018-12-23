Внаслідок пожежі на шахті у Росії загинуло 8 гірників

Рятувальники виявили тіла восьми людей у шахті в Солекамську, де у суботу внаслідок аварії та пожежі працівники опинилися у пастці.

Про це повідомило видання "ТАСС" з посиланням на заяву прес-центру Пермського краю.

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Рятувальники знайшли два тіла на першому рівні, на другому рівні і на третьому рівні – тіла ще шістьох осіб,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього у шахті були заблоковані дев'ять осіб.

Рятувальна група почала спуск в шахту у Солекамську Пермського краю для пошуку дев'ятого робітника.

"Наступна рятувальна група вже спускається, пройдено 170 метрів. З собою взяли три установки пожежогасіння", – сказала речниця агентства.

За її словами, останній робочий, імовірно, знаходиться в тому ж місці, де раніше виявлені тіла загиблих. Також тривають роботи з ліквідації окремих осередків горіння в шахті.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що за повідомленням губернатор Пермського краю Максима Решетнікова, шансів врятувати заблокованих у шахті компанії "Уралкалій" шахтарів немає.

Нагадаємо, що у російському місті Солекамськ, що у Пермському краї, на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на позначці у 340 метрів під землею. 9 гірників внаслідок інциденту залишилися заблокованими під землею.