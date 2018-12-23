Пожежа на гірничій шахті в Росії: шахтарі втратили шанси вижити

Губернатор Пермського краю Максим Решетніков повідомив, що шансів врятувати заблокованих у шахті компанії "Уралкалій" шахтарів немає.

Про це губернатор повідомив у своєму Instagram.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у російському місті Солікамськ, що у Пермському краї, на копальні "Уралкалія" сталася пожежа. Займання виникло на позначці у 340 метрів під землею. 9 гірників внаслідок інциденту залишилися заблокованими під землею.

Було зроблено все можливе. Рятувальники кажуть – шансів немає,

– написав він.

Решетніков також висловив співчуття рідним загиблих і пообіцяв надати їх сім'ям всю можливу допомогу.

Рятувальники повідомили, що дістатися до місця можливого перебування людей у шахті неможливо через деформовані конструкції, а також пожежу та сильну задимленість.