Пожар на горной шахте в России: работники потеряли шансы выжить
Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что шансов спасти заблокированных в шахте компании "Уралкалий" шахтеров нет.
Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 работников в результате инцидента остались заблокированными под землей.
Было сделано все возможное. Спасатели говорят – шансов нет,
– написал он.
Решетников также выразил соболезнования родным погибших и пообещал предоставить их семьям всю возможную помощь.
Спасатели сообщили, что добраться до места возможного пребывания людей в шахте невозможно из деформированные конструкции, а также пожара и сильной задымленности.