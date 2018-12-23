Пожар на горной шахте в России: работники потеряли шансы выжить

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что шансов спасти заблокированных в шахте компании "Уралкалий" шахтеров нет.

Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 работников в результате инцидента остались заблокированными под землей.

Было сделано все возможное. Спасатели говорят – шансов нет,

– написал он.

Решетников также выразил соболезнования родным погибших и пообещал предоставить их семьям всю возможную помощь.

Спасатели сообщили, что добраться до места возможного пребывания людей в шахте невозможно из деформированные конструкции, а также пожара и сильной задымленности.