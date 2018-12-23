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      Пожар на горной шахте в России: работники потеряли шансы выжить

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      Пожар на шахте в Соликамске
      Пожар на шахте в Соликамске / tass

      Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что шансов спасти заблокированных в шахте компании "Уралкалий" шахтеров нет.

      Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

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      Ранее 24 Канал сообщал о том, что в российском городе Соликамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 работников в результате инцидента остались заблокированными под землей.

      Было сделано все возможное. Спасатели говорят – шансов нет,
      – написал он.

      Решетников также выразил соболезнования родным погибших и пообещал предоставить их семьям всю возможную помощь.

      Спасатели сообщили, что добраться до места возможного пребывания людей в шахте невозможно из деформированные конструкции, а также пожара и сильной задымленности.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.

      Допис, поширений Максим Решетников (@reshetnikovmg)

       

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Аварии на шахтах Пожар Новости России
      Источник: 24 Канал
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