В результате пожара на шахте в России погибли 8 работников

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Солекамске, где в субботу в результате аварии и пожара работники оказались в ловушке.

Об этом сообщило издание "ТАСС" со ссылкой на заявление пресс-центра Пермского края.

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Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне – тела еще шести человек,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в шахте были заблокированы девять человек.

Спасательная группа начала спуск в шахту в Солекамска Пермского края для поиска девятого рабочего.

"Следующая спасательная группа уже спускается, пройдено 170 метров. С собой взяли три установки пожаротушения", – сказала пресс-секретарь агентства.

По ее словам, последний рабочий, вероятно, находится в том же месте, где ранее обнаружены тела погибших. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что по сообщению губернатор Пермского края Максима Решетникова, шансов спасти заблокированных в шахте компании "Уралкалий" шахтеров нет.

Напомним, что в российском городе Солекамск, что в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остались заблокированными под землей.