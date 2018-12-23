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      Пожар на шахте в России: обнаружили последнего мертвого горняка

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      Пожар на шахте в России: спасатели обнаружили тело последнего 9 горняка: наверх подняли только одного строителя
      Пожар на шахте в России: спасатели обнаружили тело последнего 9 горняка: наверх подняли только одного строителя / Фото из открытых источников

      В городе Солекамск, что в Персидском крае, спасатели обнаружили тело девятого горняка, которого заблокировало в шахте предприятия "Уралкалий" в результате задымления. Наверх пока его еще не подняли.

      Об этом сообщили в оперативном штабе, который работает на месте чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

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      "Девятого обнаружено в том же помещении, где было шесть тел в одной группе. Подъем тел на поверхность пока не начался. Ликвидируется последний очаг возгорания в шахте", – говорится в сообщении.

      Через некоторое время в штабе сообщили, что наверх подняли первое тело – это погибший строитель.

      "Лица всех пропавших и их место жительства установлено: пять человек – из Пермского края, трое – из Республики Башкортостан, один человек – из Краснодарского края", – добавляют спасатели.

      Ранее 24 канал сообщал, что в российском городе Солекамськ на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. В результате инцидента 9 горняков остались заблокированными под землей. Впоследствии появилась информация, что спасатели обнаружили восемь тел на первом, втором и третьем уровнях.

      Теги: Аварии на шахтах Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости России
      Источник: 24 Канал
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