Из-за обвала шахты на Запорожье погиб шахтер
4 сентября в шахте "Эксплуатационная" "Запорожского железорудного комбината", расположенной в селе Малая Белозерка на Запорожье, произошел обвал. В результате инцидента погиб шахтер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Читайте также: В Киеве умер пассажир после конфликта в маршрутке
В 4:25 на отметке 940 метров произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказался проходчик 11 участка,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия прибыли спасатели военизированного горноспасательного отряда ГСЧС.
"В 5:34 тело 33-летнего погибшего изъяли из-под завала. Всего на момент обрушения в шахте находились 424 шахтера. Угрозы их жизни нет", – сообщили спасатели.
На данный момент, работы на участке приостановлены, другие работают в штатном режиме. Обстоятельства и причина завала устанавливается.