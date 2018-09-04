Из-за обвала шахты на Запорожье погиб шахтер

4 сентября в шахте "Эксплуатационная" "Запорожского железорудного комбината", расположенной в селе Малая Белозерка на Запорожье, произошел обвал. В результате инцидента погиб шахтер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

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В 4:25 на отметке 940 метров произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказался проходчик 11 участка,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия прибыли спасатели военизированного горноспасательного отряда ГСЧС.



"В 5:34 тело 33-летнего погибшего изъяли из-под завала. Всего на момент обрушения в шахте находились 424 шахтера. Угрозы их жизни нет", – сообщили спасатели.



На данный момент, работы на участке приостановлены, другие работают в штатном режиме. Обстоятельства и причина завала устанавливается.