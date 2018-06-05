Взрыв на шахте в Китае: 11 человек погибли, еще 25 – заблокированы под землей

5 июня в северо-восточной китайской провинции Ляонин на шахте, где добывают железную руду, произошел мощный взрыв. В результате инцидента 11 человек погибли, 9 человек получили ранения, еще 25 – оказались в подземной ловушке.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ информирует Reuters. Читайте также: В Кропивницком на пороге банка сработала взрывчатка: фото и видео с места события Отмечается, что рудник расположен в городе Беньси и принадлежит компании "Huamei Group Company". На месте происшествия находятся местные чиновники. Сейчас продолжается специальная операция по спасению заблокированных шахтеров.