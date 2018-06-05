Взрыв на шахте в Китае: 11 человек погибли, еще 25 – заблокированы под землей
5 июня в северо-восточной китайской провинции Ляонин на шахте, где добывают железную руду, произошел мощный взрыв. В результате инцидента 11 человек погибли, 9 человек получили ранения, еще 25 – оказались в подземной ловушке.
Об этом со ссылкой на китайские СМИ информирует Reuters.
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Отмечается, что рудник расположен в городе Беньси и принадлежит компании "Huamei Group Company".
На месте происшествия находятся местные чиновники. Сейчас продолжается специальная операция по спасению заблокированных шахтеров.
Источник: 24 Канал
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