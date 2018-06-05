В Кропивницком на пороге банка сработала взрывчатка: фото и видео с места события

Повреждение фасада одного из банковских учреждений Кропивницкого произошло 5 июня в 00:22 часов. Взрыв раздался на пороге банка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Был поврежден стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительные технические повреждения также получили припаркованные неподалеку легковые авто", – говорится в сообщении.

Добавляется, что указанная банковская организация обеспечена технической и физической охраной. Никто из людей не пострадал. Происшествие квалифицировано как хулиганство.



В Кропивницком на пороге банка сработала взрывчатка / Фото УНН



Фото с места взрыва