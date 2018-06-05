У Кропивницькому на порозі банку спрацювала вибухівка: фото і відео з місця події

Пошкодження фасаду однієї з банківських установ Кропивницького сталося 5 червня о 00:22 години. Вибух пролунав на порозі банку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Було пошкоджено склопакет на вході до приміщення банківської установи та банкомат. Незначних технічних пошкоджень також зазнали припарковані неподалік легкові авто", – йдеться у повідомленні.

Додається, що зазначена банківська установа забезпечена технічною та фізичною охороною. Ніхто з людей не постраждав. Подію кваліфіковано як хуліганство.



У Кропивницькому на порозі банку спрацювала вибухівка / Фото УНН



Фото з місця вибуху