У Кропивницькому на порозі банку спрацювала вибухівка: фото і відео з місця події
Пошкодження фасаду однієї з банківських установ Кропивницького сталося 5 червня о 00:22 години. Вибух пролунав на порозі банку.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"Було пошкоджено склопакет на вході до приміщення банківської установи та банкомат. Незначних технічних пошкоджень також зазнали припарковані неподалік легкові авто", – йдеться у повідомленні.
Додається, що зазначена банківська установа забезпечена технічною та фізичною охороною. Ніхто з людей не постраждав. Подію кваліфіковано як хуліганство.
У Кропивницькому на порозі банку спрацювала вибухівка / Фото УНН
Фото з місця вибуху
Ніхто з людей не постраждав
Дивіться відео наслідків вибуху у Кропивницькому на порозі банку