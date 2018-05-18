Народні депутати пропонують перейменувати Кіровоградську область
До Верховної Ради України народні депутати подали законопроект про перейменування Кіровоградської області. Документ зареєстрований у парламенті, але тексту проекту на сайті Верховної Ради поки що немає.
Проект №8380 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області)" зареєстрований на сайті ради. Серед співавторів – 153 народних депутатів.
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Як пише "Українська правда" одна зі співавторів законопроекту Альона Шкрум повідомила, що пропонується перейменувати область на Кропивницьку.
Джерело: 24 Канал
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