Народные депутаты предлагают переименовать Кировоградскую область
В Верховную Раду Украины народные депутаты подали законопроект о переименовании Кировоградской области. Документ зарегистрирован в парламенте, но текста проекта на сайте Верховной Рады пока нет.
Проект №8380 "О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)" зарегистрирован на сайте рады. Среди соавторов – 153 народных депутатов.
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Как пишет "Украинская правда" одна из соавторов законопроекта Алена Шкрум сообщила, что предлагается переименовать область на Крапивницкую.
Источник: 24 Канал
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