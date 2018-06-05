Вибух на шахті у Китаї: 11 осіб загинуло, ще 25 – заблоковані під землею

5 червня у північно-східній китайській провінції Ляонін на шахті, де видобувають залізну руду, стався потужний вибух. В результаті інциденту 11 осіб загинули, 9 людей отримали поранення, ще 25 – опинилися у підземній пастці.

Про це з посиланням на китайські ЗМІ інформує Reuters. Читайте також: У Кропивницькому на порозі банку спрацювала вибухівка: фото і відео з місця події Зазначається, що рудник розташований у місті Беньсі та належить компанії "Huamei Group Company". На місці події перебувають місцеві чиновники. Наразі триває спеціальна операція з порятунку заблокованих шахтарів.