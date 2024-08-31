Об этом сообщил председатель Киевской ГВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Обратите внимание Россияне снова запустили "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога
Россия в ночь на 31 августа раз атакует Украину ударными дронами. По вражеским беспилотникам работает ПВО.
Об этом сообщил председатель Киевской ГВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Обратите внимание Россияне снова запустили "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога