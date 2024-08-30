Сначала угроза из-за вражеских беспилотников была для жителей Северо-Востока. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
К теме Вражеская атака дронами длилась 10 часов: где была опасность
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
БПЛА с Сумской области, курсом на Черниговскую.
Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы пишут об ударных БПЛА в западной части Харьковской области, что постоянно меняют курс. А также БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс юго-западный или южный.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, угроза ударных БПЛА идет с Северо-Восточного направления.
Сейчас количество беспилотников в Украине по областям таково:
- 3 БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей.
- 2 БПЛА через Сумской район.
- 3 БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области.
Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Сумской области, которые движутся курсом на Полтавскую.