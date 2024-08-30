Сначала угроза из-за вражеских беспилотников была для жителей Северо-Востока. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:35, 30 августа БПЛА с Сумской области, курсом на Черниговскую.

23:34, 30 августа Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте

23:29, 30 августа Воздушные силы пишут об ударных БПЛА в западной части Харьковской области, что постоянно меняют курс. А также БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс юго-западный или южный.

23:06, 30 августа По данным мониторинговых телеграм-каналов, угроза ударных БПЛА идет с Северо-Восточного направления. Сейчас количество беспилотников в Украине по областям таково: 3 БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей.

2 БПЛА через Сумской район.

3 БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области.