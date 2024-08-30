Спочатку загроза через ворожі безпілотники була для жителів Північного Сходу. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Ворожа атака дронами тривала 10 годин: де була небезпека

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

23:35, 30 серпня БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

23:34, 30 серпня Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті

23:29, 30 серпня Повітряні сили пишуть про ударні БпЛА в західній частині Харківщини, що постійно змінюють курс. А також БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс південно-західний або південний.

23:06, 30 серпня За даними моніторингових телеграм-каналів, загроза ударних БпЛА іде з Північно-східного напрямку. Наразі кількість безпілотників в Україні по областях така: 3 БпЛА на межі Харківщини та Сумщини.

2 БпЛА через Сумський район.

3 БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.