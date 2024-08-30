Спочатку загроза через ворожі безпілотники була для жителів Північного Сходу. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Ворожа атака дронами тривала 10 годин: де була небезпека

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

23:35, 30 серпня

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

23:34, 30 серпня

Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті

23:29, 30 серпня

Повітряні сили пишуть про ударні БпЛА в західній частині Харківщини, що постійно змінюють курс. А також БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс південно-західний або південний.

23:06, 30 серпня

За даними моніторингових телеграм-каналів, загроза ударних БпЛА іде з Північно-східного напрямку.

Наразі кількість безпілотників в Україні по областях така:

  • 3 БпЛА на межі Харківщини та Сумщини.
  • 2 БпЛА через Сумський район.
  • 3 БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.
22:50, 30 серпня

Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Сумщині, які рухаються курсом на Полтавщину.