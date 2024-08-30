Спочатку загроза через ворожі безпілотники була для жителів Північного Сходу. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Ворожа атака дронами тривала 10 годин: де була небезпека
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили пишуть про ударні БпЛА в західній частині Харківщини, що постійно змінюють курс. А також БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс південно-західний або південний.
За даними моніторингових телеграм-каналів, загроза ударних БпЛА іде з Північно-східного напрямку.
Наразі кількість безпілотників в Україні по областях така:
- 3 БпЛА на межі Харківщини та Сумщини.
- 2 БпЛА через Сумський район.
- 3 БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.
Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Сумщині, які рухаються курсом на Полтавщину.