Про це повідомив голова Київської МВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Росіяни знову запустили "Шахеди": областями шириться повітряна тривога

Повітряну тривогу у Києві оголосили через загрозу ударних БпЛА.

В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– заявив Сергій Попко о 00:38.

Уже о 00:42 у столиці оголосили відбій. Втім, о 04:45 – знову тривогу. Голова МВА закликав негайно прямувати в укриття.