Незадовго до 15:00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів з авіації. Вже за кільканадцять хвилин в обласному центрі пролунали вибухи, які забрали та покалічили людські життя.

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Як усе почалося

Перший вибух у місті пролунав біля 15:18. Згодом за ним прогриміли ще щонайменше три. Мер міста Ігор Терехов тоді повідомив: "Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!".

У частині Харкова зникла електроенергія.

Далі посадовець розповів, що один з ударів прийшовся по центральній частині міста, а саме по цивільній інфраструктурі.

Згодом з'явилися деталі. Росіяни поцілили у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі міста. Там пожежа та частковий обвал будівлі.

Також сталося влучання у Немишлянському районі. Ворог влучив по дитячому майданчику, вбивши дитину та поранивши ще щонайменше трьох людей.

У центрі, за словами Терехова, попередньо, минулося без постраждалих. Триває обстеження місця прильоту.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що один з ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

Скільки жертв і поранених

На місці удару по багатоповерхівці триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 16:30 відомо про 4 загиблих. Серед них – 14-річна дівчинка. Понад три десятки поранених. Серед них теж є діти.

Під завалами зруйнованого будинку перебувають люди. У мережі поширили відео, на якому чути крики з охопленої вогнем багатоповерхівки.

Реакція влади

Президент Зеленський відреагував на трагедію у Харкові. Глава держави заявив, що цього удару по людях, по звичайних будинках не сталося б, якби Сили оборони мали здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.

Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів,

– йдеться у повідомленні президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж прокоментував страшний обстріл, поширивши відео.

Харків. Росіяни знову вдарили по цивільних,

– написав посадовець.