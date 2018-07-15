Обесточивание шахты на Луганщине: спасены 90 горняков
В поселке Тошковка вывели на поверхность 90 горняков, которые из-за обесточивания шахты почти 6 часов были заблокированы под землей.
Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Тошковская" Николай Козачок, всех людей вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщает "Общественное радио".
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Шахта продолжила работать в обычном режиме.
Напомним, вечером 14 июня в населенном пункте Тошковка, что на Луганщине, под землей были заблокированы около 90 шахтеров. Авария произошла из-за обесточивания в результате грозы.
Источник: 24 Канал
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