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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Обесточивание шахты на Луганщине: спасены 90 горняков

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Обесточивание шахты на Луганщине
Обесточивание шахты на Луганщине / Фото из открытых источников

В поселке Тошковка вывели на поверхность 90 горняков, которые из-за обесточивания шахты почти 6 часов были заблокированы под землей.

Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Тошковская" Николай Козачок, всех людей вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщает "Общественное радио".

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Шахта продолжила работать в обычном режиме.

Напомним, вечером 14 июня в населенном пункте Тошковка, что на Луганщине, под землей были заблокированы около 90 шахтеров. Авария произошла из-за обесточивания в результате грозы.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Аварии на шахтах Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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