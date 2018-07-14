На Луганщине почти 90 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания

В населенном пункте Тошкивка, что на Луганщине, под землей заблокированы почти 90 шахтеров. Авария произошла из-за обесточивания в результате грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

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"Новый грозовой фронт принес подконтрольной Луганщине очередные массовые обесточивания. Так, сегодня, 14 июля в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошкивка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров. Несмотря на кризисное состояние предприятия, Луганское энергетическое объединение мобилизирует все силы для спасения горняков – в Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошкивская", – говорится в сообщении.

Добавляется, что также известно о масштабном обесточивании в Северодонецке. В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались всего 2304 потребителя в так называемых "новых" районах города.

"Северодонецкий РЭС тоже мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам", — указано в сообщении.

В компании добавляют, что непогода все еще бушует Луганщиной, а информация об аварии продолжает поступать. Также, вполне вероятно, что обесточиваний будет больше.