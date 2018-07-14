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На Луганщині майже 90 шахтарів заблоковані під землею через знеструмлення

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На Луганщині майже 90 шахтарів заблоковані під землею
На Луганщині майже 90 шахтарів заблоковані під землею / Фото з відкритих джерел (ілюстративне фото)

У населеному пункті Тошківка, що на Луганщині, під землею заблоковані майже 90 шахтарів. Аварія сталася через знеструмлення внаслідок грози.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" у Facebook.

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"Новий грозовий фронт приніс підконтрольній Луганщині чергові масові знеструмлення. Так, сьогодні, 14 липня в 18:48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка. Попередньо відомо, що під землею опинилося майже 90 шахтарів. Незважаючи на кризовий стан підприємства, Луганське енергетичне об’єднання мобілізовує всі сили для врятування гірників – в Лисичанському РЕМ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту "Тошківська", – йдеться у повідомленні.

Додається, що також відомо про масштабне знеструмлення у Сєвєродонецьку. О 18:46 внаслідок аварійних відключень без електроенергії опинилися загалом 2304 споживачі в так званих "нових" районах міста.

"Сєвєродонецький РЕМ теж мобілізує своїх працівників та організовує оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання містянам", — зазначено у повідомленні.

У компанії додають, що негода все ще вирує Луганщиною, а інформація про аварії продовжує надходити. То ж, цілком ймовірно, що знеструмлень буде більше.

 

 

Теги: Новини України Новини Луганська Аварії на шахтах Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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