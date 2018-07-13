На Хмельниччині потужні зливи спричинили підтоплення житлових будинків
12 липня через потужну зливу підтопило житлові будинки у місті Дунаївці на Хмельниччині. Рятувальникам довелось відкачувати воду.
Про це інформує прес-служба ДСНС у Хмельницькій області.
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12 липня о 17:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про підтоплення двох житлових будинків в місті Дунаївці. Підтоплення спричинила сильна злива, яка розпочалась близько 17:00 цього ж дня,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після повідомлення до місця події було направлено два чергових відділення рятувальників. Вони відкачали 400 кубометрів води із прибудинкових територій.
Потужні зливи у Дунаївцях спричинили підтоплення житлових будинків
Джерело: 24 канал
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