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На Хмельниччині потужні зливи спричинили підтоплення житлових будинків

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Рятувальники відкачали 400 кубометрів води із прибудинкових територій
Рятувальники відкачали 400 кубометрів води із прибудинкових територій / прес-служба ДСНС

12 липня через потужну зливу підтопило житлові будинки у місті Дунаївці на Хмельниччині. Рятувальникам довелось відкачувати воду.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Хмельницькій області.

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12 липня о 17:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про підтоплення двох житлових будинків в місті Дунаївці. Підтоплення спричинила сильна злива, яка розпочалась близько 17:00 цього ж дня,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після повідомлення до місця події було направлено два чергових відділення рятувальників. Вони відкачали 400 кубометрів води із прибудинкових територій.

вода підтоплення Хмельницька область
Потужні зливи у Дунаївцях спричинили підтоплення житлових будинків

Теги: Новини України Негода в Україні Погода ДСНС Новини Хмельницького
Джерело: 24 канал
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