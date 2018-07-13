В Україні оголошено штормове попередження: по всій країні – грози та шквали

Вдень 13 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, пройдуть грози, у північних та центральних областях – місцями шквали 15-20 метрів на секунду.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України.

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Зокрема, у Київській області до кінця доби 13 липня очікуються грози, місцями шквали 15-18 метрів на секунду.

У Києві до кінця доби 13 липня очікується гроза.

Окрім цього, рятувальники попереджують про підйом рівня води у басейнах річок на Прикарпатті та у Львівській області.

Впродовж 13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,8 метра. В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв, що може мати небезпечні наслідки,

– додають у ДСНС.