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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине объявлено штормовое предупреждение: по всей стране грозы и шквалы

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В Украине, кроме восточных и большинства южных областей, пройдут грозы, местами – шквалы
В Украине, кроме восточных и большинства южных областей, пройдут грозы, местами – шквалы / Фото из открытых источников

Днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, пройдут грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 метров в секунду.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

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В частности, в Киевской области до конца суток 13 июля ожидаются грозы, местами шквалы 15-18 метров в секунду.

В Киеве до конца суток 13 июля ожидается гроза.

Кроме этого, спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в бассейнах рек на Прикарпатье и во Львовской области.

В течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 метра. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия,
– добавляют в ГСЧС.

Теги: Новости Украины ГСЧС Погода Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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