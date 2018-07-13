На Хмельнитчине мощные ливни вызвали подтопления жилых домов

12 июля из-за мощных ливней подтопило жилые дома в городе Дунаевцы на Хмельнитчине. Спасателям пришлось откачивать воду.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.

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12 июля в 17:50 в Службу спасения поступило сообщение о подтоплении двух жилых домов в городе Дунаевцы. Подтопление вызвал сильный ливень, который начался около 17:00 этого же дня,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что после сообщения к месту происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей. Они откачали 400 кубометров воды с придомовых территорий.



Мощные ливни в Дунаевцах вызвали подтопления жилых домов