Знеструмлення шахти на Луганщині: врятовано 90 гірників
В селищі Тошківка вивели на поверхню 90 гірників, які через знеструмлення шахти майже 6 годин були заблоковані під землею.
Як розповів голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірняків України шахти "Тошківська" Микола Козачок, усіх людей вивели на поверхню, постраждалих немає, повідомляє "Громадське радіо".
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Шахта продовжила працювати у звичайному режимі.
Нагадаємо, увечері 14 липня у населеному пункті Тошківка, що на Луганщині, під землею були заблоковані майже 90 шахтарів. Аварія сталася через знеструмлення внаслідок грози.
Джерело: 24 Канал
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