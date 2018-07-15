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Знеструмлення шахти на Луганщині: врятовано 90 гірників

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Знеструмлення шахти на Луганщині
Знеструмлення шахти на Луганщині / Фото з відкритих джерел

В селищі Тошківка вивели на поверхню 90 гірників, які через знеструмлення шахти майже 6 годин були заблоковані під землею.

Як розповів голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірняків України шахти "Тошківська" Микола Козачок, усіх людей вивели на поверхню, постраждалих немає, повідомляє "Громадське радіо"

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Шахта продовжила працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, увечері 14 липня у населеному пункті Тошківка, що на Луганщині, під землею були заблоковані майже 90 шахтарів. Аварія сталася через знеструмлення внаслідок грози.

Теги: Новини України Новини Луганська Аварії на шахтах Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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