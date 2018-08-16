Вибух на шахті Ахметова у Росії: є постраждалі і щонайменше один загиблий
16 серпня на шахті "Обухівська" у місті Зверєво Ростовської області Росії стався вибух, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і п'ятеро постраждали.
Двоє із постраждалих, за даними медиків, перебувають у важкому стані, інші троє – були госпіталізовані у стані середньої важкості, пишуть російські ЗМІ.
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За фактом вибуху Слідчий комітет Росії почав перевірку.
Ввечері у четвер на шахті припинили роботу з видобування вугілля.
Підготовчі роботи і видобуток вугілля на шахті" Обухівська "зупинені на час роботи спеціально створеної комісії,
– повідомили "Интерфаксу" у прес-службі українського енергохолдингу ДТЕК, якому належить ця шахта у Росії.
Шахта "Обухівська" входить до складу українського енергохолдингу ДТЕК, який належить опальному олігархові Рінату Ахметову.