Вибух на шахті Ахметова у Росії: є постраждалі і щонайменше один загиблий

16 серпня на шахті "Обухівська" у місті Зверєво Ростовської області Росії стався вибух, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і п'ятеро постраждали.

Двоє із постраждалих, за даними медиків, перебувають у важкому стані, інші троє – були госпіталізовані у стані середньої важкості, пишуть російські ЗМІ.

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За фактом вибуху Слідчий комітет Росії почав перевірку.

Ввечері у четвер на шахті припинили роботу з видобування вугілля.

Підготовчі роботи і видобуток вугілля на шахті" Обухівська "зупинені на час роботи спеціально створеної комісії,

– повідомили "Интерфаксу" у прес-службі українського енергохолдингу ДТЕК, якому належить ця шахта у Росії.

Шахта "Обухівська" входить до складу українського енергохолдингу ДТЕК, який належить опальному олігархові Рінату Ахметову.