З'явилося відео моменту потужного вибуху біля аеропорту в Болоньї

У мережі оприлюднили відео моменту вибуху, який стався у понеділок, 6 серпня, у Болоньї біля місцевого аеропорту.

На відео видно як вантажівка-цистерна рухається по дорозі, але не встигає вчасно пригальмувати і в'їжджає у чергу вантажівок. Після зіткнення пролунав потужний вибух.

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Дивіться відео моменту вибуху у Болоньї біля місцевого аеропорту

Відео моменту вибуху у Болоньї біля місцевого аеропорту

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло, понад 60 – постраждали.

Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.

Аеропорт від вибуху не постраждав і працює у звичному режимі.