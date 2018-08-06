21:57
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, сьогодні
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилося відео моменту потужного вибуху біля аеропорту в Болоньї

316 Читать новость на русском
Вибух біля аеропорту Болоньї
Вибух біля аеропорту Болоньї / Фото із соцмереж

У мережі оприлюднили відео моменту вибуху, який стався у понеділок, 6 серпня, у Болоньї біля місцевого аеропорту.

На відео видно як вантажівка-цистерна рухається по дорозі, але не встигає вчасно пригальмувати і в'їжджає у чергу вантажівок. Після зіткнення пролунав потужний вибух. 

Читайте також: В Росії на хімкомбінаті стався вибух: є потерпілі

Дивіться відео моменту вибуху у Болоньї біля місцевого аеропорту 

Відео моменту вибуху у Болоньї біля місцевого аеропорту

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло, понад 60 – постраждали.
Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.
Аеропорт від вибуху не постраждав і працює у звичному режимі.

Теги: Вибух Вибух у Болоньї
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
сьогодні, 21:00 "Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
Роман Маселко
Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
сьогодні, 20:01 Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
Катерина Петренко
Україна vs Угорщина: чому Будапешт роздмухує конфлікт на Закарпатті
сьогодні, 19:01 Україна vs Угорщина: чому Будапешт роздмухує конфлікт на Закарпатті
Інна Жолобович
Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сьогодні, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумок тижня: "Газпром" наступає
9 листопада 2013 , 20:15
Шендерович розповів про "закордонну" Росію
 17 липня 2015 , 09:08
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук