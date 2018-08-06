Потужний вибух прогримів в аеропорту Болоньї: фото і відео

6 серпня близько 15 години в Італії, у місті Болонья, стався сильний вибух у місцевому аеропорту. За попередніми даними підірвалась автоцистерна.

Відповідні фото та відео вибуху публікують користувачі соцмереж.

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Як пише видання Sun з посиланням на поліцію, інцидент стався на шосе, неподалік аеропорту. Ймовірно, вибухнула вантажівка з нафтопродуктами.

Як зазначають очевидці, одразу після вибуху в небо піднявся сповп вогню і диму.

Дороги навколо місця інциденту закриті, на даний момент інформації про жертв і постраждалих немає.

На місці події працюють пожежники та лікарі швидкої допомоги.

#BREAKING: Massive explosion and fire near #Bologna Airport, #Italy. Fire seems to have occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/vQvcqXEjr5 — Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 6 августа 2018 г.

Дивіться відео вибуху в аеропорту Болоньї: