В Росії на хімкомбінаті стався вибух: є постраждалі
Три людини отримали травми під час вибуху пороху на Алексинському хімічному комбінаті в Тульській області.
Про це інформує ТАСС.
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На Алексинському хімічному комбінаті стався вибух на лінії з виробництва пороху, постраждали три людини, вони госпіталізовані,
– повідомило джерело інформагентства в екстрених службах.
Зазначається,що інцидент не порушив технологічний процес на підприємстві.
"Після вибуху на лінії з виробництва пороху процес виробництва порушений не був. Після НС спрацювала автоматична система пожежогасіння та загорання не було", – додав співрозмовник ЗМІ.
Є підозри, що інцидент трапився через порушення технологічного процесу.
Джерело: 24 Канал
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