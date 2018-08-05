В Росії на хімкомбінаті стався вибух: є постраждалі

Три людини отримали травми під час вибуху пороху на Алексинському хімічному комбінаті в Тульській області.

Про це інформує ТАСС.

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На Алексинському хімічному комбінаті стався вибух на лінії з виробництва пороху, постраждали три людини, вони госпіталізовані,

– повідомило джерело інформагентства в екстрених службах.

Зазначається,що інцидент не порушив технологічний процес на підприємстві.

"Після вибуху на лінії з виробництва пороху процес виробництва порушений не був. Після НС спрацювала автоматична система пожежогасіння та загорання не було", – додав співрозмовник ЗМІ.

Є підозри, що інцидент трапився через порушення технологічного процесу.