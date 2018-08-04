Під Полтавою вже другу добу горить сміттєзвалище: рятувальники ліквідовують пожежу
Сміттєзвалище твердих побутових відходів в селі Макухівка Полтавського району загорілося 3 серпня ввечері. Рятувальники вже другу добу ліквідовують пожежу.
Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України із надзвичайних ситуацій.
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Зазначається, що 3 серпня о 18:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району. На місце події було направлено чергові відділення 3-ї, 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
О 20:05 3 серпня пожежу локалізовано. Площа пожежі складає 0,05 гектара. Глибина прогарів до 0,5 метра загрози населеним пунктам немає,
– йдеться у повідомленні.
Наразі триває ліквідація пожежі. У ДСНС зауважили, що до ліквідації пожежі залучено 20 рятувальників особового складу та 5 одиниць техніки.
Рятувальники встановлюють причину займання.
До ліквідації пожежі залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки